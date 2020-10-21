Президент Ильхам Алиев: Освобождены от оккупации еще 3 села Физулинского района
Политика 21 октября 2020 20:41 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Доблестная Азербайджанская армия освободила села Геджегёзлю, Ашагы Сеидахмедли, Зергер Физулинского района.
Об этом на своей официальной странице в Twitter написал Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев, сообщает Trend.
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