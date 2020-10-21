Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - В среду состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает Trend со ссылкой на управление пресс-службы МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе.

Министры подчеркнули необходимость прекращения оккупации территорий Азербайджана для обеспечения устойчивого мира в регионе.