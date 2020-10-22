Пашинян, получивший мандат на реализацию плана Сороса, отворачивается от Москвы - направление - Европа

БАКУ /Trend/ - Несомненно, одна из главных причин, по которой премьер-министр Армении Никол Пашинян начал войну с Азербайджаном - это сближение с НАТО.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

По ее словам, Ереван однозначно взял курс на НАТО. То, с какой уверенностью президент Армении Армен Саргсян стучится в двери НАТО в Брюсселе, ясно показывает, что у его страны есть совершенно четкие цели в Европе. Нынешний армянский политический истеблишмент, чьи следы ведут к Соросу, прочно находится на обочине Европы. Пашинян, получивший мандат на реализацию плана Сороса, и вся свора армянского премьера намерены полностью сжечь мосты с Москвой:

"Вступление в НАТО обещает Еревану исключительные преимущества в выполнении этой миссии. Таким образом, Армения вступила на путь европейской интеграции, которую ее предыдущие власти не могли или не хотели реализовать. Совершаются большие шаги в реализации этого плана. Расширяя наступление на Азербайджан, Пашинян преследовал главную цель - создать политический хаос. Пашинян прекрасно понимал, что в такой ситуации он сможет делать более резкие шаги", - добавила Севиль Микаилова.

Депутат отметила, что руководство Армении, с особым энтузиазмом готовившееся к встрече в Брюсселе, совершало различные провокации против Азербайджана и обостряло ситуацию, чтобы любой ценой оправдать свое стремление к НАТО перед Москвой. Спланированные заранее нападения на Товузский район на государственной границе с Азербайджаном 12 июля были первыми в этом контексте:

"Усилия здесь не увенчались успехом и Армении пришлось перейти к плану Б. Крупномасштабные провокации, а затем война могли стать кратчайшим путем к достижению "высшей" цели. Не секрет, что "демократ" Пашинян, не скрывающий своей любви к Европе, хочет выйти из ОДКБ. После прихода к власти армянский премьер совершил действия, унижающие ОДКБ - он арестовал Юрия Хачатурова во время его председательства в организации, можно вспомнить и последовавший потом протест Армении против досрочного председательства Беларуси. Оставив ОДКБ "без головы" на некоторое время, Пашинян отчетливо показал, что осознанно пересекает "красную черту", - подчеркнула Севиль Микаилова.

Депутат добавила, что Пашинян, часто мечтающий о проведении независимой политики, серьезно намерен сближаться с Европой. "Это игра против России, в тени которой он находится, является непростительной ошибкой. В результате Армения получит политический мат", - отметила Севиль Микаилова.