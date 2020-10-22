Ракеты по Габале выпущены с армянских территорий Кафан и Джермух - Хикмет Гаджиев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Город Габала, который является прекрасным туристическим центром Азербайджана и находится далеко от территорий, где ведутся военные операции, стал мишенью для ракетных ударов Армении.

Об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в четверг Trend.

"Ракеты по Габале выпущены с армянских территорий Кафан и Джермух. Вполне вероятно, что удар по Габале нанесен ракетами "СКАД", используемыми в свое время Саддамом Хусейном. Безумству Армении нет предела", - написал помощник Президента Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова.)