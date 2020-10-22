Президент Ильхам Алиев: Из-за рубежа Армении оказывают помощь, направляются наемники, отправляют большое количество оружия

БАКУ /Trend/ - Из-за рубежа Армении оказывают помощь, туда направляются наемники, туда отправляют большое количество оружия.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с главным омбудсменом Турецкой Республики Шарафом Малкочем.

«Здания во всех наших селах разрушены, наши мечети разрушены. Вчера весь мир увидел в интернете кадры разрушенной мечети в одном из сел Зангилана. Они содержали там свиней. Они осквернили наши мечети. Они разрушили все наши исторические памятники. От домов, можно сказать, остались только камни. Разграблены крыши, окна, предметы быта.

К сожалению, за счет поддержки извне в начале 1990-х годов они захватили наши земли. Мы видим это и сейчас, в нынешних условиях, как из-за рубежа им оказывают помощь. Туда направляются наемники. Туда отправляют большое количество оружия. Несмотря на это, мы ломаем и будем ломать хребет этому отвратительному режиму. Мы продолжаем наше правое дело, рядом с нами такая братская страна как Турция, мы всегда вместе», - сказал глава государства.