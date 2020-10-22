Главный омбудсмен Турции Президенту Ильхаму Алиеву: Ваши ежедневные заявления об освобождении от оккупации сел, городов вызывают чувство гордости, радости у всех граждан Турции

БАКУ /Trend/ - Ваши ежедневные заявления об освобождении от оккупации сел, городов вызывают чувство гордости, радости у всех граждан Турции.

Как сообщает Trend, об этом сказал главный омбудсмен Турецкой Республики Шараф Малкоч в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Азербайджанские земли на протяжении 30 лет находятся под оккупацией. Несмотря на все переговоры, за 30 лет не было подвижек. Поэтому сегодняшняя Ваша борьба - это борьба за справедливость, борьба за торжество права, это борьба за права человека – чтобы прогнать оккупантов с ваших родных земель. Это естественное и справедливое право с точки зрения как международного права, совести, так и человеческой морали. Вы ведете эту борьбу прекрасно», - сказал он.