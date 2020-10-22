Пашинян потерял голову и посылает армянский народ на бойню - депутат

БАКУ /Trend/ - В своем последнем выступлении Пашинян призвал население взяться за оружие, создать добровольческие отряды самообороны. Это вновь показывает, что он потерял голову и сам не знает, что делает.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

По ее словам, Пашинян все еще не может избавиться от мышления 90-х годов.

"Призыв к населению взяться за оружие является безумием, ничем иным, как отправкой мирных людей на бойню. Условия на поле боя сегодня уже изменились, Азербайджан использует современное вооружение и применяет высокотехнологические средства ведения войны. Даже военные эксперты подчеркивают, что Азербайджан использует оружейные системы, находящиеся в арсенале сверхдержав. Армяне сами признают, что они бессильны перед армией Азербайджана.

Сегодня Азербайджан действует в рамках международного права, освобождает от оккупации свои международно признанные территории, выполняет резолюции Совета безопасности ООН.

Несмотря на многократное превосходство над Арменией как на поле боя, так и на дипломатическом поприще, Азербайджан неоднократно обозначал свою миролюбивую позицию, заявлял, что боевые действия будут прекращены, если оккупационные силы Армении будут выведены с территорий Азербайджана. Но Армения от этого только звереет, прибегает к новым провокациям, Пашинян призывает население взяться за оружие.

В ходе боев, которые начались 27 сентября, был полностью разрушен созданный Арменией миф о своей армии, а армянская армия понесла большие потери как в живой силе, так и в военной технике. Армия этой страны уже утратила какую-либо возможность сопротивляться.

Но авантюрист Пашинян, боясь потерять свое кресло, продолжает прибегать к грязным методам. Призыв к населению вооружиться - это отправка простых людей на бойню. Что могут противопоставить обычные мирные люди оснащенной по последнему слову техники азербайджанской армии? Пашинян губит свой народ, исходя из личных амбиций. Он уже потерял самоконтроль, и не знает что делает", - добавила Афет Гасанова.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)