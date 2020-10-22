Президент Ильхам Алиев: Если какая-то страна берет на себя роль посредника, то она должна быть нейтральной

БАКУ/Trend/ - Если какая-то страна берет на себя роль посредника, то она должна быть нейтральной.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью японской газете Nikkei.

«У трех сопредседателей Минской группы одинаковые права и одинаковый мандат. Так что, насколько мне известно, лидер среди этих стран не выбирался. Все они равны, и мы рассматриваем их как посредников. Если какая-то страна берет на себя роль посредника, то она должна быть нейтральной. Если она не нейтральна, то эта страна не может быть посредником. Конечно, уровень нейтральности - это другой вопрос, который будет адресован в подходящее время. Но думаю, что для прекращения насилия и выполнения мандата, который не выполнялся на протяжении 28 лет, сопредседатели Минской группы теперь сыграют свою роль, особенно сейчас, когда Армения, можно сказать, потерпела поражение на поле боя»,- отметил глава государства.