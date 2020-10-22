АНАМА распространило информацию в связи с ракетным обстрелом Кюрдамира с территории Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мобильные спецгруппы Агентства по разминированию территорий Азербайджана (АНАМА) продолжили соответствующие операции в Кюрдамире, в рамках чего были обнаружены обломки ракеты, вновь подтверждающие, что это баллистическая ракета 8K14 (Эльбрус/Scud).

Как передает в четверг Trend, об этом Агентство сообщило на своей странице в Twitter.

Напомним, что 22 октября в утренние часы территория Азербайджана подверглась ударам из баллистических ракет, выпущенных с территории Армении из оперативно-тактического ракетного комплекса.