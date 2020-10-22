Морально-психологическое состояние личного состава армии Азербайджана на высоком уровне (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Морально-психологическое состояние личного состава армии Азербайджана на высоком уровне.
Как перепадет в четверг Trend, это наглядно видно и на видеозаписи, распространенной министерством обороны Азербайджана.
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