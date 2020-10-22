Генпрокуратура распространила информацию о здании в Зангилане, где был поднят азербайджанский флаг (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - С гордостью напоминаем, что 20 октября 2020 года после освобождения города Зангилан и прилегающих территорий в СМИ и социальных сетях распространилось видеообращение к Президенту Азербайджана, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву от военнослужащих, поднявших в Зангилане государственный флаг Азербайджана.

Об этом в четверг сообщили Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана. Проведенные Генпрокуратурой расследования показали, что административное здание, перед которым развевался наш священный флаг, было построено и сдано в эксплуатацию в 1991 году как административное здание Прокуратуры Зангиланского района.

"Сотрудники прокуратуры, а также ветераны, проработавшие в здании, с радостью и счастьем подтвердили, что здание является административным зданием прокуратуры Зангиланского района.

Сотрудники прокуратуры Азербайджана верят, что все наши земли будут освобождены от оккупации под руководством Верховного Главнокомандующего, и с нетерпением ждут того дня, когда они продолжат свою деятельность в наших освобожденных городах и регионах.

Да здравствует Азербайджан! Да здравствует Верховный Главнокомандующий! Карабах - это Азербайджан!", - сказали в генпрокуратуре.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)