Призывы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой играют важную роль в доведении до мирового сообщества справедливой позиции Азербайджана - эксперт

БАКУ /Trend/ - Призывы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, ее личные качества играют важную роль в доведении до мирового сообщества справедливой позиции нашей страны, необходимости возвращения оккупированных территорий и обеспечения территориальной целостности Азербайджана, реалий по поводу оккупационной политики Армении, этнической чистки, геноцида и других военных преступлений против азербайджанского народа, а также в активизации СМИ, пользователей соцсетей, в целом всех наших соотечественников для достижения успехов в информационной войне.

Об этом в пятницу сказал Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

По его словам, вышесказанное можно в лишний раз доказать, приведя некоторые цитаты из призывов Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

"В обращении Мехрибан Алиевой к азербайджанцам в июле этого года после военной провокации Армении в направлении Товузского района Азербайджана, бандитских нападений членов армянской диаспоры на азербайджанцев во время последних мирных акций говорится: "... Мы должны помнить, что нельзя уподобляться варварам и бандитам, которыми движет пещерная ненависть и нетерпимость. Наша борьба должна вестись исключительно в рамках правового поля.".

Следует отметить, что благодаря тому, что СМИ, пользователи социальных сетей, проживающие за границей азербайджанцы руководствуются призывами Мехрибан Алиевой по ведению информационной борьбы на правовом уровне, без разжигания ненависти, только на основе фактов, нам удалось достичь значительного продвижения в этом направлении.

Хочу привести еще одну цитату Мехрибан Алиевой из обращения к нашим согражданам в те дни: "Всем нам необходимо быть крайне бдительными, не поддаваться на провокации. Каждый раз, размещая новый пост, фотографии или комментарии давайте помнить, что мы живем в состоянии войны и все, что мы транслируем в информационном поле может быть использовано противником. Помнить о том, что долг каждого из нас – защищать интересы Азербайджана. И не только на поле боя, но и находясь перед монитором компьютера. Помнить о том, что сегодня мы нация, народ с единой целью. Ибо нам нужна победа. Одна для всех нас. А побеждает тот, чья сила подкреплена единством, разумом и волей.".

Ключевыми, по моему мнению, являются слова "Ибо нам нужна победа.". Это значит, что каждый из нас должен работать на результат, быть хладнокровным, сдержанным, внимательным, проявлять единство, ум и волю.

Сегодня наши соотечественники демонстрируют общую позицию, единство и интеллект, принципиальность во всех сегментах социальных сетей, а это показывает какое важное место занимают в этом процессе призывы Первого вице-президента Азербайджана.

Тот факт, что в интервью АМИ Trend Мехрибан Алиева выразила признательность каждому, кто присоединился к ее призыву, высоко оценила работу СМИ, у меня, как и у всех представителей СМИ, вызывает гордость, и, разумеется, воодушевляет нас проявить большую активность в этой деятельности.

До полного освобождения азербайджанских земель мы, представители СМИ, являемся солдатами Верховного Главнокомандующего в информационном пространстве и гордимся тем, что работаем во имя нашего праведного дела", - сказал Эльчин Мирзабейли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)