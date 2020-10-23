Генпрокуратура Азербайджана продолжает выявление лиц, осуществляющих незаконную деятельность на оккупированных территориях страны

БАКУ /Trend/ - В результате мер, предпринятых Генеральной прокуратурой Азербайджана, выявлены физические и юридические лица, занимающиеся на оккупированных Арменией азербайджанских территориях незаконной экономической деятельностью, в том числе эксплуатацией золоторудных и других месторождений, производством электроэнергии, банковской деятельностью и т.д.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Генпрокуратуре Азербайджана.

Было отмечено, что работа Генпрокуратуры в этом направлении продолжается.

Генпрокуратура Азербайджана в рамках норм международного права обеспечит применение действенных мер в отношении физических и юридических лиц, занимающихся незаконной экономической и другой деятельностью на оккупированных Арменией территориях Азербайджана.

Как отметили в Генпрокуратуре, для недопущения подобного рода случаев нарушения законов Азербайджана на французском, испанском, немецком, русском, английском и арабском языках подготовлены видеоролики о том, в каком порядке иностранцы могут осуществлять экономическую деятельность на территории Азербайджана, а также о положениях уголовного законодательства страны, предусматривающих ответственность за незаконную экономическую деятельность.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)