Хикмет Гаджиев: Спустя 25 лет в СБ ООН проведены обсуждения по армяно-азербайджанскому конфликту (версия 2)

(Первая версия в 15:13)

БАКУ /Trend/ - Спустя 25 лет - 29 сентября и 19 октября 2020 года в Совете безопасности ООН были проведены обсуждения по армяно-азербайджанскому конфликту.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в пятницу Trend.

По словам Гаджиева, с сожалением хотелось бы отметить, что несмотря на принятые в 1993 году Советом Безопасности ООН четыре резолюции №№ 822, 853, 874 и 884, связанные с оккупацией азербайджанских территорий, последние обсуждения в СБ ООН по армяно-азербайджанскому конфликту были проведены в 1995 году: «В резолюциях СБ ООН осуждается применение Арменией силы в отношении Азербайджана, подчеркивается, что Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана, содержится требование, чтобы армянские войска были незамедлительно выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана.

После обсуждений, проведенных в связи с армяно-азербайджанским конфликтом в СБ ООН 19 октября, от имени председателя Совбеза был подготовлен проект декларации, в котором была отражена ссылка на известные резолюции СБ ООН. Этот проект, в основном, был подготовлен Россией и Францией".