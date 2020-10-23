Хикмет Гаджиев: Спустя 25 лет в СБ ООН проведены обсуждения по армяно-азербайджанскому конфликту (версия 3)

(Первая версия в 15:13)

БАКУ /Trend/ - Спустя 25 лет - 29 сентября и 19 октября 2020 года в Совете безопасности ООН были проведены обсуждения по армяно-азербайджанскому конфликту.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в пятницу Trend.

По словам Гаджиева, с сожалением хотелось бы отметить, что несмотря на принятые в 1993 году Советом Безопасности ООН четыре резолюции №№ 822, 853, 874 и 884, связанные с оккупацией азербайджанских территорий, последние обсуждения в СБ ООН по армяно-азербайджанскому конфликту были проведены в 1995 году: «В резолюциях СБ ООН осуждается применение Арменией силы в отношении Азербайджана, подчеркивается, что Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана, содержится требование, чтобы армянские войска были незамедлительно выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана.

После обсуждений, проведенных в связи с армяно-азербайджанским конфликтом в СБ ООН 19 октября, от имени председателя Совбеза был подготовлен проект декларации, в котором была отражена ссылка на известные резолюции СБ ООН. Этот проект, в основном, был подготовлен Россией и Францией. Непостоянные члены СБ ООН и члены Движения неприсоединения - Индонезия, Нигер, Тунис, Вьетнам, Сент-Винсент и Гренадины, ЮАР, Доминиканская республика дважды нарушили процедуру молчания, настаивая на включение в декларацию ссылки на резолюции СБ ООН. Тем самым эти государства в очередной раз продемонстрировали свою приверженность Уставу ООН, нормам и принципам международного права, резолюциям СБ ООН, Бандунгским принципам, документам Движения неприсоединения. После настойчивой и принципиальной позиции государств-членов Движения неприсоединения проект декларации, о котором идет речь, был официально отозван.

Президент Ильхам Алиев выражает признательность Индонезии, Нигеру, Тунису, Вьетнаму, ЮАР, Сент-Винсенту и Гренадинам, а также Доминиканской республике за их справедливую и принципиальную позицию и заявляет, что как отметил в выступлении на XVIII Саммите в Баку в 2019 г., в качестве председателя Движения неприсоединения, он и впредь будет защищать в ООН и других международных организациях интересы государств-членов Движения неприсоединения, международное право и справедливость. Обращаясь ко всем странам-членам Движения неприсоединения в качестве председателя Движения, Президент Ильхам Алиев призывает к солидарности, единству и взаимной поддержке на основе Бандунгских принципов».

(Текст: Кямаля Сеидова.)