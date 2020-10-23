Кинематографы из Турции, Великобритании, Италии и Португалии направили Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой письмо

БАКУ /Trend/ - Актриса из Турции Эйшан Озхим, режиссер из Португалии Андре Бадало, актер из Италии Алессандро Бертолуччи, режиссер из Англии Александр Фодор и продюсер из Турции Надир Мачанов направили Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой письмо.

"Уважаемый господин Президент Ильхам Алиев!

Дорогая Мехрибан ханым Алиева!

Мы, кинематографисты из Великобритании, Италии, Португалии и Турции, в 2011-2012 годах разработали международный проект под названием «Баку, я люблю тебя». Съемки проходили в столице Азербайджана Баку. Мы были восхищены красотой Баку и гостеприимством азербайджанцев!

Мы обеспокоены поступающими из Азербайджана в последние дни известиями. Мы очень опечалены гибелью невинных людей в результате ракетной атаки на город Гянджа. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким жертв.

Произошедшее нас возмутило! В нашем мире не должно быть таких случаев!

Хотели бы выразить нашу моральную поддержку Вам и Вашему прекрасному народу. Искренне желаем скорейшего завершения войны. Да будут вечными территориальная целостность Азербайджана и благополучие азербайджанского народа!

Мы с Вами!", - говорится в письме.