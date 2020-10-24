Правительство Армении использует визит германских депутатов в Нагорный Карабах в целях пропаганды

БАКУ /Trend/ - На новостном сайте taz.de Германии опубликована статья под заголовком "Националисты встречаются с националистами".

Как передает в пятницу Trend, в статье рассказывается о незаконном визите делегации германской фракции AfD в Нагорный Карабах. Сообщается, что фракция, якобы, желает защитить христианский Запад от исламского вторжения в Нагорный Карабах. Подчеркивается, что эта позиция была составной частью "имиджа" AfD. Хотя, война между христианской Арменией и мусульманским Азербайджаном не носит религиозный характер и не имеет никакого отношения к религии.

Автор подчеркивает, что конфликт, являющийся наследием развалившегося Советского Союза, связан с территориальными притязаниями. Визит такого экстремиста-националиста, как Андреас Кальбиц в Нагорный Карабах не вызывает удивления, сообщает автор, и это не первый его визит в регион. В то же время фракция AfD поддерживает тесные отношения с армянской группой "Адеквад". А правительство Армении пытается использовать визит германских депутатов в Нагорный Карабах в целях своей пропаганды.

(Текст: Турал Гараджаев)