Генпрокуратура обнародовала общую статистику погибших и раненых в городах Азербайджана (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:57)

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана представила статистику преступлений, совершенных с 27 сентября по 17.00 23 октября в результате армянских провокаций против мирного населения.

Как сообщили Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 4, 11 и 17 октября в результате ракетного и артиллерийского обстрелов города Гянджи погибли 25 мирных жителей, 139 граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести. Был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам.

В Геранбойском районе погибли семь человек, 10 - получили ранения.

27 сентября 2020 года примерно в 18:00 артиллерийский снаряд упал на дом жителя села Гашалты-Гарагоюнлу города Нафталан Гурбанова Эльбруса Иса оглу. В результате этого была полностью уничтожена целая семья (пять человек).

Также в Тертерском районе погибли 16 человек, 50 - получили ранения. Один из пострадавших - представитель СМИ.

В Бардинском районе погибли два человека, 12 ранены. В Бейляганском районе погибли два человека, два - получили ранения. В Агджабединском районе погиб один человек, 19 ранены. В Физулинском районе погибли три человека, 17 получили ранения. В Агдамском районе погибли семь человек, 40 получили ранения. Один из пострадавших - представитель СМИ.

Кроме того, в городе Мингячевир получили ранения пять человек, в Дашкесанском, Джабраильском, Ходжалинском и Габалинском районах получили ранения по одному человеку.

В целом, в результате обстрела наших населенных пунктов из тяжелых артиллерийских установок и ракетных систем вооруженными силами Армении с 27 сентября по 23 октября из числа гражданских лиц погибли 63 человека, 298 человек получили ранения.

Отметим, что противник, стремительно отступающий перед лицом сокрушительных ответных ударов отважной азербайджанской армии, грубо нарушая нормы и принципы международного права, Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к ним, решения и резолюции Совета Безопасности ООН, умышленно нацеливаясь на гражданское население Азербайджана, подвергает интенсивному обстрелу азербайджанские города и густонаселенные районы, находящиеся вдали от зоны боевых действий.