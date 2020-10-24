Президент Ильхам Алиев: Турция никоим образом не вовлечена в конфликт

БАКУ/Trend/ - Турция никоим образом не вовлечена в конфликт.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французской газете "Фигаро".

«Нет ни одного доказательства участия Турции. С первых часов атаки Армении на Азербайджан Турция, президент и другие высокопоставленные официальные лица Турции выразили и продолжают выражать мощную политическую поддержку нашей стране, поддержку норм и принципов международного права, поддержку выполнению резолюций Совета Безопасности ООН, которые требуют немедленного и безоговорочного вывода армянских войск с наших территорий. Это, во-первых. Во-вторых, на азербайджанской стороне нет никаких иностранных бойцов. Это очередная фейковая новость. Она была распространена некоторыми официальными лицами ряда стран. Однако до сих пор, за более чем двадцать дней с начала столкновений ни Франция, ни Россия не представили нам никаких доказательств. Потому что эти заявления были сделаны официальными лицами Франции и России, и мы потребовали от них доказательств. Мы потребовали улик. Только слова. Никаких доказательств, никаких улик нет. Другой вопрос заключается в том, что нам не нужны иностранцы, которые будут воевать вместе с нами, потому что у нас есть 100-тысячная регулярная армия. У нас есть современное вооружение, у нас есть мотивированные люди, которые на протяжении 30 лет страдают от оккупации. Мы даже не объявляли полную мобилизацию. Если нам понадобятся дополнительные силы в боях, то мы призовем еще больше людей. Так что это еще одна попытка представить Азербайджан как агрессора, а также попытка Армении принизить потенциал Азербайджанской армии, которая побеждает их на поле боя», - сказал глава государства.