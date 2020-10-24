Армения на государственном уровне продолжает террор против гражданских лиц Азербайджана - Хикмет Гаджиев (версия 2)

(Первая версия в 12:14)

БАКУ / Trend/ - Армения на государственном уровне продолжает террор против гражданских лиц Азербайджана.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.

По его словам, как говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана, сегодня в результате ракетного обстрела Тертерского района погиб 16-летний Исмаилзаде Орхан Рахбар оглу: «Несмотря на усилия врачей в больнице скончался 13-летний гражданин России Маяков Артур Васильевич, который был тяжело ранен во время ракетного обстрела ракетами типа «СКАД» Гянджи 17 октября. Маяков Артур Васильевич приехал в гости к тете. При поддержке Исполнительной власти Гяндж и церкви Александра Невского в Гяндже он будет похоронен по христианским обычаям. МИД Азербайджана проинформировало об этом посольство России».