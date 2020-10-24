Территории Лачынского и Губадлинского районов подвергаются ракетно-артиллерийскому обстрелу с территории Армении

БАКУ /Trend/ - Армения прибегла к очередной провокации для предотвращения операций, проводимых подразделениями азербайджанской армии в Лачынском и Губадлинском направлениях, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В настоящее время ракетные и артиллерийские установки ВС Армении, занимающие боевые позиции на территории Горисского и Кафанского районов Армении, вблизи государственной границы, подвергают сильному обстрелу территории Лачына и Губадлы.

Цель противоположной стороны - спровоцировать азербайджанскую армию на ответный огонь по территории Армении.

(Текст: Кямаля Сеидова.)