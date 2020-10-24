За оккупацией Азербайджана стоит и Франция - Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ /Trend/ - За фактором оккупации в Азербайджане стоит и Франция.

Об этом во время выступления в Кайсери сказал президент Турции Реджеп Тайиып Эрдоган, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, не делала ничего, кроме того, как вооружала армян: "Убежден, что азербайджанские братья одержат победу в этой борьбе. Во время оккупации азербайджанских земель были и те, кто был слеп, глух и нем, они двуличные лжецы".

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит оказывать всяческую поддержку Азербайджану в его освободительной борьбе.

(Текст: Кямаля Сеидова.)