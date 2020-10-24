Минобороны: ВС Армении прибегают к провокациям, чтобы предотвратить операции азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - За прошедшее время боевые действия продолжались на Агдаринском, Ходжавендском, Гадрутском, Физулинском и Губадлинском направлениях линии фронта.

Как сообщает Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.

Эйвазов сказал, что противник, обстрелявший наши оборонительные позиции из огнестрельного оружия, минометов и пушек, также ведет огонь по Тертеру, Барде, Геранбою и Нафталану с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) и других артиллерийских установок.

Пресс-секретарь отметил, что Армения предприняла очередную провокацию в целях предотвращения операций частей азербайджанской армии в направлении Лачина и Губадлы.