Мирные жители городов Азербайджана продолжают становиться жертвами армянской агрессии - представитель молодежи

БАКУ /Trend/ - Мирные жители городов Азербайджана продолжают становиться жертвами армянской агрессии. Как сообщает Trend, об этом заявил представитель молодежи Азербайджана Рашад Аббасзаде во время мероприятия у посольства России в Азербайджане, посвященного памяти погибшего гражданина России.

По его словам, после полученных ранений вследствие ракетного обстрела вооруженными силами Армении города Гянджи, 24 октября скончался гражданин России Артур Маяков.

Рашад Аббасзаде заявил, что армянские ВС выбрали своей целью мирное население, и представители азербайджанской молодёжи пришли к посольству России в Азербайджане, чтобы выразить свои соболезнования русскому народу в связи с кончиной их гражданина.

Напомним, что армянские ВС, грубо нарушив режим прекращения огня, подвергли ракетному обстрелу второй по величине город Азербайджана. В результате обстрелов погибло 24 гражданских лица и более 100 человек получили ранения.