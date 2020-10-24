Противник, беспомощный на поле боя, распространяет дезинформацию и провокационную информацию - минобороны Азербайджана (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Оставшийся беспомощным на поле боя, противник, используя все средства и ресурсы, распространяет дезинформацию и провокационную информацию.

Как сообщает Trend, об этом сказал пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.

Эйвазов отметил, что официальные лица Армении пытаются повлиять на ситуацию, распространяя фейковую информацию якобы о потере техники азербайджанской армией, об ущербе, нанесенном нашему спецназу, сбитии одного беспилотника в Армении и перелёте другого в Иран, а также стрельбе со стороны Ирана по нашим войскам.

"Они пытаются создать негативный имидж азербайджанской армии на международной арене, распространяя многочисленные фейковые фото и видео. Сообщаем, что профессиональная азербайджанская армия нацелена только на вооруженные силы и законные военные объекты противника. Эти цели уничтожаются прицельным огнем.

Фото и видео, представленные общественности Министерством обороны Азербайджана, - яркое тому подтверждение. Каждый азербайджанский солдат хорошо осведомлен о правилах поведения с гражданскими лицами, военнопленными и трупами врагов, и обращается с ними в соответствии с принципами и нормами международного гуманитарного права, а также Женевской конвенцией и прилагаемыми протоколами", - сказал Эйвазов.