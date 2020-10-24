Хикмет Гаджиев: Целью Армении были мирные жители села (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фото дня: нейтрализация ракеты, выпущенной Арменией. Она упала рядом с селом. Целью были село и мирные жители. Скорее всего, ракета отклонилась от ожидаемой траектории. Военные преступления Армении.

Об этом на своей странице в Твиттер написал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает Trend.