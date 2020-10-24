Aзербайджанская община американского штата Юта осуждает террористические действия Армении

БАКУ /Trend/ - Представитель азербайджанской общины американского штата Юта Фаиг Сафарли организовал в городе Солт-Лейк-Сити автопробег в знак протеста против захватнической и агрессорской политики Армении и акцию в поддержку Карабаха, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Участники пробега, следовавшие на автомобилях с закрепленным на них трехцветным флагом Азербайджана, привлекли внимание общественности к тяжелому артиллерийскому обстрелу гражданского населения городов и районов, расположенных далеко от линии фронта, включая Гянджу и Мингячевир.

В мероприятии, состоявшемся перед зданием Капитолия Юты после автопробега, наряду с азербайджанцами, приняли участие представители турецкой, арабской, в том числе иракской, узбекской общин. Участники акции озвучили на мероприятии такие лозунги, как “Карабах – это Азербайджан!”, “Остановите армянскую ложь!”,

“Справедливость к Гяндже!”, “Не убивайте детей!”, “Гражданские лица неприкосновенны!”, “Остановите армянский терроризм!”, “Мы говорим террору нет!”.

Профессор Государственного университета Юты Чак Трипп, выступая на мероприятии, выразил поддержку справедливой борьбе Азербайджана за освобождение оккупированных земель.