Президент Ильхам Алиев: Мы брали на прицел военную инфраструктуру в Ханкенди, потому что военные базы расположены в городе

БАКУ / Trend/ - Мы уничтожили шесть принадлежащих ВС Армении систем противовоздушной обороны «С-300», сотни единиц бронетехники.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Мы брали на прицел военную инфраструктуру в столице так называемой «Нагорно-Карабахской республики» - Ханкенди, потому что военные базы, военная инфраструктура расположены в городе», - сказал глава государства.

«Вы можете посмотреть, как наши дроны, - большинство фотографий есть в интернете, - уничтожают армянские танки и другое вооружение. До сих пор наши дроны уничтожили более 230 танков. Мы уничтожили шесть принадлежащих им систем противовоздушной обороны «С-300», сотни единиц бронетехники. Мы не используем наши дроны против гражданских лиц. Это неверная информация», - отметил Президент Ильхам Алиев.