Генпрокуратура Азербайджана предупредила распространяющих неофициальную информацию об армии (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - С 27 сентября 2020 года азербайджанская армия, продолжая успешные контрнаступительные операции на всех направлениях фронта, наносит сокрушительные удары по вооруженным силам оккупантской Армении.

Как сообщили Trend в Генпрокуратуре, посредством телевизионных обращений и официальных страниц в соцсетях Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего ВС Ильхама Алиева граждане регулярно информируются об освобожденных от врага городах и селах, захваченных боевых позициях, военной технике и боеприпасах.

Кроме того, граждане регулярно в официальном порядке информируются министерством обороны об успешных военных операциях, проводимых азербайджанской армией, и перемещениях на линии фронта.

"Однако наблюдаются попытки опережения событий некоторыми пользователями социальных сетей и представителями СМИ, которые распространяют видео, фотографии и информацию об освобождении от оккупации ряда населенных пунктов со стороны азербайджанской армии и других ее операциях, а также делятся личными мнениями о направлении боевых действий и текущей ситуации. Такие действия не только позволяют противнику получить информацию, но и ставят под угрозу жизнь наших военнослужащих. Учитывая военное положение в нашей стране, Генеральная прокуратура Азербайджана призывает пользователей социальных сетей и представителей СМИ не допускать подобных действий. Генпрокуратура доводит до внимания, что такие действия влекут ответственность, предусмотренную законодательством", - говорится в сообщении.