Убийство 13-летнего гражданина России - еще одно проявление армянского фашизма - депутат

БАКУ /Trend/ - Правительство Армении продолжает свою фашистскую политику. Терпя поражение на поле боя, она берет под прицел гражданское население Азербайджана.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Жаля Ахмедова.

"Очередной жертвой армянского фашизма стал гражданин России Маяков Артур Владимирович, 2007 года рождения, скончавшийся вчера в результате ранения, полученного во время ракетного обстрела Гянджи армянскими ВС", - сказала она.

Депутат подчеркнула, что благодаря героизму доблестной азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего ВС, Президента Ильхама Алиева армянские ВС получают достойный ответ, азербайджанские земли освобождаются от оккупации.

Ахмедова выразила уверенность в том, что территориальная целостность Азербайджана в кратчайшие сроки будет восстановлена.

(Автор: Эльчин Мехтиев)