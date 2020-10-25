США тоже знают, что Армения является террористическим государством - депутат

БАКУ /Trend/ - Теракты, совершаемые Арменией против гражданского населения, не могут не беспокоить, наряду со многими другими государствами, и США.

Как сообщает Trend, после предупреждений Службы государственной безопасности Азербайджана правительство США в свою очередь тоже предупредило своих граждан через посольство в Азербайджане.

Посольство отметило, что в связи с армянским террором необходимо проявлять осторожность и бдительность, избегать многолюдных мест.

Конечно, террористическое прошлое Армении ни для кого не секрет, и еще одним свидетельством этого являются ракетные удары со стороны Армении по находящимся вдалеке от боевой зоны городам Азербайджана, в частности по Гяндже, и в целом взятие этой страной под прицел мирных жителей Азербайджана с 27 сентября, после начала боевых действий.

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Айдын Мирзазаде сказал Trend, что убийством русского подростка в Гяндже Армения объявила войну не только Азербайджану, но и всему человечеству.

"Это еще раз показывает, что для Армении нет понятия человечности, она целится в мирных людей. Сегодня военно-политическое руководство Армении действует как военные преступники, и поэтому наши люди должны быть предельно внимательными и незамедлительно информировать соответствующие органы о подозрительных фактах или предметах. То, что зарубежные страны предупреждают своих граждан об армянском терроре, доказывает, насколько опасным, террористическим государством является Армения", - сказал он.

(Автор: Асиф Мехман)