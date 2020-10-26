В интервью Fox News Президент Ильхам Алиев преподал урок американской аудитории о нашей стране и ее политике - эксперт

БАКУ /Trend/ - Обширное интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева телеканалу Fox News имеет большое значение с точки зрения доведения до многомиллионной аудитории информации о сферах деятельности нашей страны и, в первую очередь, сложившейся ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в понедельник сказал Trend главный редактор газеты Bakı xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, логичные и продуманные ответы Ильхама Алиева на вопросы американского корреспондента, обязательно скажутся на формирование объективного мнения в связи с политикой нашего государства на нынешнем этапе.

"Если не принимать во внимание несколько вопросов американского журналиста, можно с уверенностью сказать, что корреспондент имеет либо совершенно неверное, либо намеренно искаженное мнение по ряду принципиальных для Азербайджана вопросов. В этом смысле находчивость Президента Азербайджана, его сдержанные и точные ответы на вопросы журналиста - очередное проявление классической защиты и продвижения государственных и общественных интересов Азербайджана. Хотя большинство вопросов журналиста были ориентированы именно на армянскую аудиторию, реальное мнение в американском обществе сформируют не вопросы журналиста, а именно ответы Президента Ильхама Алиева", - отметил Гулиев.

Эксперт сказал, что Глава государства скорректировал неправильную позицию журналиста, в частности по карабахской проблеме, а также продемонстрировал в мельчайших подробностях принципиальные моменты в политике Азербайджана.

Следует особо подчеркнуть тот факт, что Президент Азербайджана решительно опроверг, якобы, имеющее место не предыдущих этапах переговоров положение о сохранении независимости Нагорного Карабаха, и довел до сведения американской аудитории истину.

Хотя слова журналиста о том, что, якобы, тела привлеченных из Сирии наемников посредством Турции были возвращены и похоронены на территории Сирии, якобы, азербайджанская армия обстреливает мирное население в Ханкенди, будто войну начала азербайджанская сторона, продолжающийся порядка 30 лет режим прекращения огня был нарушен Азербайджаном, и наша страна намеревается сделать беженцами живущих в Нагорном Карабахе армян, не соответствовали объективности и беспристрасности, которыми должен был руководствоваться задающий вопросы, они были встречены хладнокровием и адекватной реакцией Президента Азербайджана. Продуманные ответы Главы азербайджанского государства на вопросы, являющиеся плодом неправильного и предвзятого воображения журналиста, определенно являются образцом "мастер-класса". В интервью Fox News Президент Ильхам Алиев преподал урок американской аудитории о нашей стране и ее политике", - подчеркнул Айдын Гулиев.

Эксперт добавил, что отметив сильное влияние армянской диаспоры и лобби в американской среде, а также сбалансированную позицию Президента Трампа по поводу карабахского конфликта, Президент Ильхам Алиев вновь выразил свою справедливую позицию и искренность по отношению к мировым акторам.

"В контексте оказания влияния на Армению Президент Ильхам Алиев направил официальным лицам США, в частности госсекретарю, важные и точные сообщения. Если официальные лица США учтут соответствующие сообщения, то можно будет в значительной мере скорректировать подрывную политику Армении. Считаю, что соответствующие круги в США еще неоднократно будут пересматривать это интервью Президента Ильхама Алиева, и учиться чему-то новому. Анализ заявлений Президента Ильхама Алиева может быть крайне полезным для укрепления позиций США в нашем регионе", - подытожил Айдын Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)