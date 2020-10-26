Президент Ильхам Алиев: Мы в очередной раз увидели, что Армения не намерена добровольно покинуть оккупированные земли

Политика 26 октября 2020 00:48 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы в очередной раз увидели, что Армения не намерена добровольно покинуть оккупированные земли

БАКУ/Trend/ - В течение этих дней мы в очередной раз увидели, что Армения не намерена добровольно покинуть оккупированные земли.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в ходе оперативного совещания, которое прошло 25 октября в Центральном командном пункте Министерства обороны с участием руководящего состава Министерства обороны и командиров объединений, дислоцированных во фронтовой зоне.

«В течение этих дней мы в очередной раз увидели, что Армения не намерена добровольно покинуть эти земли. Вновь увидели, что на протяжении этих 30 лет Армения просто пыталась выиграть время, имитировать ведение переговоров и намеревалась навечно сохранить статус-кво. К сожалению, международные посредники не смогли оказать должного давления на государство-оккупанта, либо же не хотели этого делать. Иначе 4 резолюции Совета Безопасности ООН не остались бы на бумаге. Должен также сообщить, что несколько дней назад страны-сопредседатели провели заседание Совета Безопасности ООН. На нем был выдвинут документ, который нас не устраивал и который фактически перечеркивал резолюции, принятые в 1993 году. Мы выразили решительный протест против этого. Это очередное проявление несправедливости, двойных стандартов. В принятых в 1993 году резолюциях четко и ясно выражена позиция о территориальной целостности Азербайджана. Резолюции, принятые в 1993 году, требуют полного, немедленного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных земель. В проекте, представленном в эти дни, данных положений нет. Словом, этот шаг оценивается как очередная провокация против Азербайджана. Мы выразили свою позицию, и я счастлив, что несколько стран-членов Совета Безопасности выступили против этого проекта. Несмотря на то, что со стороны больших государств на них оказывалось давление. Но эти страны являются членами Движения неприсоединения, в котором в настоящее время председательствует Азербайджан. Поддержка, оказанная ими Азербайджану, конечно же, высоко оценивается и показывает, что в рамках Движения неприсоединения есть солидарность на высоком уровне. Словом, этот политический шаг потерпел фиаско, никакого документа принято не было, и считаю, что это - наша очередная политическая победа. Мы побеждаем в политической плоскости точно так же, как и на поле боя. Мы даем достойный ответ провокационным шагам покровителей врага так же, как и прогоняем его на поле боя. Азербайджан не одинок, международное сообщество признает нашу территориальную целостность, мы действуем в рамках норм международного права. Несмотря на то, что за этот период Армения неоднократно провоцировала нас, подвергала наши военные позиции обстрелу со своей территории, подвергала обстрелу наши населенные пункты, дважды нанесла со своей территории удары баллистическими ракетами по городу Гянджа, в результате чего погибли невинные люди»,- сказал Президент Ильхам Алиев.

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