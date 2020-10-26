Президент Ильхам Алиев: Сейчас посредники пекутся о том, чтобы вытащить Армению из этой ситуации

БАКУ/Trend/ - Ежедневно ВС Армении выпускают по Тертеру, Агдаму и другим нашим прифронтовым городам и селам сотни, тысячи снарядов, а международное сообщество, посредники хранят молчание на это. Сейчас они пекутся о том, чтобы вытащить Армению из этой ситуации.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в ходе оперативного совещания, которое прошло 25 октября в Центральном командном пункте Министерства обороны с участием руководящего состава Министерства обороны и командиров объединений, дислоцированных во фронтовой зоне.

«Армения неоднократно провоцировала нас, подвергала наши военные позиции обстрелу со своей территории, подвергала обстрелу наши населенные пункты, дважды нанесла со своей территории удары баллистическими ракетами по городу Гянджа, в результате чего погибли невинные люди. Ежедневно они выпускают по Тертеру, Агдаму и другим нашим прифронтовым городам и селам сотни, тысячи снарядов, а международное сообщество, посредники хранят молчание на это. Сейчас они пекутся о том, чтобы вытащить Армению из этой ситуации. Для этого это есть один путь – Армения должна добровольно покинуть наши земли, уйти вон. Этого требует международное право. Но на них никто не влияет, не оказывает давления, наоборот, мы наблюдаем попытки оказания влияния и давления на нас. Конечно же, никто не может повлиять на нас, на нашу волю. Просто, пусть наши военнослужащие и граждане знают, что и на фронте, и на политической арене идет очень серьезная борьба, очень серьезная. Мы проливаем кровь на поле боя, освобождаем наши земли ценой жизни этих наших героев, в то же время мы оказываем сопротивление и на политической арене, демонстрируем мужество, отстаиваем свою позицию»,- сказал глава государства.