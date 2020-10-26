Президент Ильхам Алиев: Наши военные операции должны проводиться таким образом, чтобы мы не теряли время

БАКУ/Trend/ - Наши военные операции должны проводиться таким образом, чтобы повысилась их эффективность, чтобы мы не теряли время. В некоторых случаях есть задержки

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в ходе оперативного совещания, которое прошло 25 октября в Центральном командном пункте Министерства обороны с участием руководящего состава Министерства обороны и командиров объединений, дислоцированных во фронтовой зоне.

«Мы достигли успеха на поле боя. Но в то же время эти бои показали, что все еще есть недочеты, недостатки, и мы их оперативно устраняем. В то же время, после этих боев, после завершения второй Карабахской войны все достигнутые в ходе боев успехи и недочеты должны быть серьезно проанализированы. Несмотря на то, что сегодня Азербайджанская армия входит в число сильных армий в мировом масштабе, мы и впредь должны использовать более современные методы в деле строительства армии.

Эти бои стали для нас большим опытом. Мы увидели, что некоторые виды вооружения, находящиеся в нашем арсенале, в ряде случаев не так уж и необходимы в современных боях. Наоборот, сегодня мы вступили в высокотехнологичный этап, и, конечно же, технологии, профессионализм в большой степени обеспечивают успех любой армии. Но я говорил это и хочу сказать еще раз, что земли от оккупантов освобождают солдаты и офицеры. Флаг также водружают они, и земли от оккупантов освобождают они. Поэтому в предстоящие дни, - сегодня мы поговорим об этом, - наши военные операции должны проводиться таким образом, чтобы повысилась их эффективность, чтобы мы не теряли время. В некоторых случаях есть задержки. Порой задержки никак не могут обосновать. Мы анализируем, будем анализировать все это. Еще раз говорю, Азербайджанская армия демонстрирует большую отвагу, профессионализм»,- сказал Президент Ильхам Алиев.