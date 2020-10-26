Ответственность за нарушение гуманитарного режима прекращения огня лежит на руководстве Армении - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вся ответственность за нарушение гуманитарного режима прекращения огня лежит на руководстве Армении, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Сегодня в 08:05 часов армянские вооруженные силы, грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения азербайджанской армии в селе Сафийан Лачынского района.