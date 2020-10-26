"Платформа общественных лидеров" обратилась к президентам США, России и Франции

БАКУ /Trend/ - "Платформа общественных лидеров" направила обращение президенту США Дональду Трампу, президенту России Владимиру Путину и президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с очередным грубейшим нарушением гуманитарного режима прекращения огня.

Как передает в понедельник Trend, в обращении говорится:

"Уважаемые Президенты, как вам известно, при вашей непосредственной инициативе, 10, 18 и 26 октября между Азербайджаном и Арменией были достигнуты соглашения о приостановлении боевых операций на оккупированных территориях Азербайджана по гуманитарным соображениям. К сожалению, все три ваши инициативы были проигнорированы страной - оккупантом Арменией и гуманитарный режим прекращения огня каждый раз грубо нарушался спустя несколько минут после его объявления. После каждого соглашения о прекращении огня Армения обстреливала не только азербайджанские военные позиции, но и города и районы, находящиеся далеко от зоны конфликта, а также проживающих там мирных жителей.

Самое ужасающее заключается в том, что второй по величине город Азербайджана под покровом ночи трижды был подвергнут обстрелу с армянской стороны с использованием баллистических ракет Scud, в результате чего были убиты и получили ранения много гражданских лиц, включая детей и женщин. Нарушая гуманитарный режим прекращения огня, армянская сторона использовала не только баллистические ракеты, но и запрещенные кассетные бомбы. В результате такого рода военных преступлений Армении к настоящему времени убиты 65 мирных граждан, получили ранения 297 гражданских лиц, свыше 3000 объектам нанесен значительный ущерб.

Армения, оставаясь верной своей коварной сущности, вновь нарушила вступивший в силу сегодня, то есть 26 октября в 08:00, третий по счету гуманитарный режим прекращения огня, подвергла ракетному и артиллерийскому обстрелу военные позиции и населенные пункты Азербайджана. Особо следует подчеркнуть, что подвергнув обстрелу Товузский, Гедабейский и Дашкесанский районы Азербайджана с территории Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов, Армения вновь продемонстрировала, что она не отказывается от попыток искусственно расширить географию конфликта", - говорится в обращении.

Далее подчеркивается, что азербайджанская общественность хорошо понимает, что Армения никогда не соблюдала нормы международного права, свои обязательства и достигнутые договоренности. Никто не сомневался, что отвергающий мирное урегулирование конфликта на основании базовых принципов, несколько дней назад заявивший "об отсутствии дипломатического урегулирования конфликта", премьер-министр Никол Пашинян нарушит и это соглашение.

"Единственная причина несоблюдения Арменией каких-либо договоренностей и коллективно принятых норм и принципов заключается в том, что она до сих пор остается безнаказанной. Эта безнаказанность вдохновляет страну - оккупанта и побуждает ее к новым преступлениям.

Считаем, что Армения исчерпала свой "лимит безнаказанности" и введение санкций против совершившей военные преступления страны является необходимостью сегодняшнего дня.

Мы призываем вас, как глав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и постоянных членов Совета Безопасности ООН, принять эффективные меры против Армении, которая не соблюдает нормы и принципы международного права и ваши призывы.

Надеемся, что вы, как главы стран-сопредседателей, потребуете от Армении безоговорочного выполнения соответствующих резолюций Совета безопасности ООН и вывода оккупационных сил со всех территорий Азербайджана, таким образом внесете вклад в установление мира и стабильности в регионе", - говорится в обращении.

Обращение подписано 46 НПО.

(Текст: Турал Гараджаев)