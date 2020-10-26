Президент Ильхам Алиев: Мы восстанавливаем историческую справедливость на поле боя

БАКУ/Trend/ - Уже около месяца как продолжается вторая Карабахская война. Для нашего народа эта война Отечественная. Мы освобождаем земли нашей Родины от оккупантов. За этот период славная Азербайджанская армия освободила от врага многие населенные пункты. Мы восстанавливаем историческую справедливость на поле боя. Потому что Нагорный Карабах – исконная, историческая земля Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«На протяжении веков азербайджанский народ жил, творил, создавал на этих землях. Мы хорошо знаем историю Карабаха и в целях доведения этой истории до мировой общественности в последние годы была проделана большая работа. Потому что в начале 1990-х годов в мире не было особо широкого представления об Азербайджане. Но действующее во многих странах армянское лобби, распространяя ложную информацию об истории региона, а также конфликта, смогло создать в мире, в сознании мировой общественности искаженное представление об этом. Несмотря на то, что были оккупированы наши земли, против нас же применялись санкции, которые остаются в силе и по сей день. На первом этапе нашей независимости Американский конгресс принял санкции против Азербайджана из-за того, что якобы Азербайджан совершает агрессию против Армении, и эти санкции действуют по сей день, только представьте себе. В то время азербайджанская дипломатия не смогла выдвинуть какой-либо аргумент против армянской лжи. В течение последних лет в результате последовательной деятельности мы достаточно проинформировали мировую общественность об истории Карабаха, истории конфликта. Вся эта проделанная работа вот сегодня помогает нам, потому что в мире сложилось более объективное мнение, представление об этом вопросе. Именно в результате наших неустанных усилий мы смогли добиться этого»,- сказал Президент Ильхам Алиев.