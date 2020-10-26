Президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу рассказал о том, как он доказал всему миру, что Карабах наша историческая земля

БАКУ/Trend/ - Когда я говорю, что мы восстанавливаем историческую справедливость, я полностью прав. На Мюнхенской конференции по безопасности я доказал всему миру в ходе живой дискуссии, что это наши исторические земли. Я проинформировал их о Кюрекчайском мирном договоре, подписанном в начале XX века. В мире, вообще, в широком общественном мнении об этом договоре не было никакой информации.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«К сожалению, даже в Азербайджане не было подробной информации об этом договоре. Кюрекчайский мирный договор был подписан ханом Карабаха и Шуши Ибрагимхалилом с одной и генералом царской России с другой стороны. Этот договор есть в интернете, каждый может найти его и ознакомиться. Уверен, что после этих моих слов международная аудитория, которая с интересом следит за нынешней ситуацией на поле боя, зайдет на сайты и увидит, что в этом договоре нет ни слова об армянском народе. Потому что армянского народа тогда там не было. Армянский народ был заселен на наши исконные земли после Кюрекчайского, Гюлистанского, Туркменчайского мирных договоров. Они были целенаправленно переселены в один из самых живописных уголков нашей страны Карабах, были созданы условия для них. Цель была ясна – изменить религиозный состав на новых землях империи, прогнать, изгнать мусульман с земли их отцов и дедов и создать новую реальность. Цель заключалась в этом, и, к сожалению, они добились ее»,- отметил глава государства.