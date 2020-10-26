Армения никогда не была сторонницей мира - Севиль Микаилова дала интервью телеканалу TRT World (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова рассказала в интервью телеканалу TRT World о неготовности армянской стороны к миру, а также о встречах глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне.

Как передает в понедельник Trend, депутат отметила, что Армения никогда не была сторонницей мира.

"Азербайджан в течение 30 лет принимал участие в переговорном процессе, однако каких-либо договоренностей с Арменией достичь не удалось. Потому что цель Армении - не достижение мира, а удержание под оккупацией азербайджанских земель. Более того, Армения, совершив новые провокации против Азербайджана, предприняла попытку захватить новые территории, тем самым продолжив свою агрессорскую политику", - сказала Севиль Микаилова.