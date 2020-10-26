Президент Ильхам Алиев: Если прекращение огня будет продолжаться и вновь вопрос останется замороженным, то это не может нас устроить

БАКУ/Trend/ - В первый раз прекращение огня вступило в силу 10 октября. Моя позиция заключалась в том, что это должно носить гуманитарный характер, и мы согласились на это, чтобы обменять тела погибших, заложников, пленных. Однако менее чем через день Армения грубо, к тому же коварным образом нарушила режим прекращения огня и ночью разбомбила Гянджу. Затем, 17 октября, было объявлено новое прекращение огня. И снова, спустя две минуты, Армения его нарушила.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Сегодня утром в 8 часов поступило новое предложение. Но в 9 часов утра я поинтересовался, спустя несколько минут Армения нарушила режим прекращения огня, и вновь был обстрелян Тертерский район. Однако я опять дал указание Азербайджанской армии проявлять пока сдержанность, не поддаваться на провокации. Моя позиция известна моему народу. Этот вопрос должен найти решение либо военным путем, либо мирным путем. Я предложил, если вы хотите мирного решения, что ж, мы остановимся. Но нам немедленно должны сказать, что Армения уходит с наших земель. Должен быть дан график - через сколько дней они должны покинуть этот район, через сколько дней они должны покинуть следующий район, через сколько дней они должны покинуть другой район. Должен быть предоставлен график. Предоставила ли Армения этот график? Не предоставила. В таком случае, если прекращение огня будет продолжаться и вновь вопрос останется замороженным, то это не может нас устроить»,- сказал глава государства.