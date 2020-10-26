Президент Ильхам Алиев: Пусть этот шут, в пьяном состоянии плясавший в Шуше, на Джыдырдюзю, заявит, что выходит

БАКУ/Trend/ - Пусть этот шут, в пьяном состоянии плясавший в Шуше, на Джыдырдюзю, заявит, что выходит.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Азербайджанский народ должен все знать. Я как Президент на протяжении 17 лет всегда говорил правду азербайджанскому народу, всегда. Я регулярно давал отчет перед народом по всем вопросам. И сегодня информирую, может это не полная информация. Потому что есть определенные дипломатические правила. Однако то, что можно сказать, я говорю и азербайджанскому народу, и всему миру. Если вы хотите спасти Армению, скажите, чтобы она покинула нашу землю, немедленно убралась прочь! Пусть этот шут, в пьяном состоянии плясавший в Шуше, на Джыдырдюзю, заявит, что выходит. Звоня каждый день по пять-шесть раз мировым лидерам, вопрос не решит. Наша позиция остается неизменной, и мы защищаем правду, справедливость»,- сказал Президент Ильхам Алиев.