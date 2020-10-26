Уничтожен квадрокоптер ВС Армении - Минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Распространенная Арменией информация о якобы уничтожении ударного БПЛА азербайджанской армии на линии фронта является безосновательной и ложной, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Напротив, сегодня днем квадрокоптер ВС Армении, пытавшийся совершить

полет над позициями азербайджанских подразделений на участке Дашкесанского района армяно-азербайджанской государственной границы, был уничтожен выстрелом из стрелкового оружия", - говорится в сообщении военного ведомства Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова.)