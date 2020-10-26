Между МИД Азербайджана и Латвии проведены политические консультации

БАКУ /Trend/ - Между министерствами иностранных дел Азербайджана и Латвии были проведены политические консультации в формате видеоконференции.

Как сообщили в понедельник Trend в МИД, с азербайджанской стороны делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, а с латвийской стороны - заместитель госсекретаря Латвии, политический директор Яниш Мазейкс.

В ходе консультаций было проанализировано текущее состояние отношений между двумя странами и состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества. Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Азербайджаном и Латвией. В этой связи подписанная между Азербайджаном и Латвией в 2017 году Декларация об установлении стратегического партнерства была оценена как знаменательное событие.

Было отмечено, что двустороннее экономическое сотрудничество имеет большой потенциал, а также выражена надежда на то, что для обсуждения и решения вопросов, связанных с развитием двусторонних экономических, торговых, научно-технических и культурных связей в 2021 году будет возможным проведение восьмого заседания Межправительственной комиссии.

Также были обсуждены отношения в области культуры, науки и образования. Стороны выразили удовлетворение тем, что многие молодые люди из Азербайджана ежегодно поступают в латвийские вузы.

Также состоялся обмен мнениями по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. Была подчеркнута важность выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН по мирному урегулированию конфликта. Халаф Халафов выразил латвийской стороны признательность за поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Замминистра проинформировал латвийскую сторону об агрессорской политике Армении против Азербайджана, в том числе военной провокации, осуществленной 12-16 июля на азербайджано-армянской государственной границе и очередном акте агрессии против Азербайджана 27 сентября. Халаф Халафов довел до сведения собеседника, что вооруженные силы Армении, нарушая гуманитарный режим прекращения огня, умышленно подвергают ракетному и артиллерийскому обстрелу находящиеся далеко от зоны конфликта города, мирное население, гражданскую инфраструктуру Азербайджана, и с 27 сентября, в результате очередной агрессии армянской стороны против Азербайджана, погибли 65 мирных граждан и около 300 получили ранения.

Замминистра добавил, что Азербайджан, руководствуясь правом на самооборону в рамках своих международных границ, продолжает военно-политические меры по освобождению оккупированных Арменией земель. Было отмечено, что ответственность за ведение оккупационными силами Армении войны против вооруженных сил Азербайджана на территории Азербайджана в целом лежит на военно-политическом руководстве Армении. Также было подчеркнуто, что прочный мир в регионе не может быть обеспечен до тех пор, пока вооруженные силы Армении не покинут территорию Азербайджана.

Стороны также обменялись мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)