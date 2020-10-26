Обезврежена одна из трех ракет, выпущенных Арменией по Тертеру - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Подразделениями ПВО вооруженных сил Азербайджана обезврежена одна из трех ракет, выпущенных Арменией по Тертеру.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал пресс-секретарь министерства обороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

По его словам, вооруженные силы Армении в 18:15 подвергли обстрелу город Тертер из РСЗО "Смерч".

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)