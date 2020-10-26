Армения не хочет забирать тела, потому что боится реакции, гнева народа - помощник Президента Азербайджана

Политика 26 октября 2020 21:01 (UTC+04:00)
Армения не хочет забирать тела, потому что боится реакции, гнева народа - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Руководствуясь принципами гуманизма Азербайджан готов в одностороннем порядке передать тела армянских солдат Армении посредством Международного комитета красного креста.

Как передает в понедельник Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он сообщил, что несмотря заявление Азербайджана от 18 октября о готовности в одностороннем порядке передать тела армянских солдат, Армения все еще не дала ответ.

"Отказ от приема тел нацелено на сокрытие реальной ситуации. Таким образом вновь становится ясно, что Армения не хочет забирать тела, потому что нынешнее военно-политическое руководство боится реакции, гнева народа", - написал Хикмет Гаджиев.

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