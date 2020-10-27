Убит начальник штаба мотострелковой дивизии армянской армии
БАКУ /Trend/ - В результате мер, принятых Азербайджанской Армией, был уничтожен передовой пункт управления 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Среди убитых также находится начальник штаба дивизии полковник Сергей Шакарян.
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