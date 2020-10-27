Азербайджан решительно осуждает обстрел Арменией съемочной группы «Euronews» - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Решительно осуждаем ракетный обстрел со стороны вооруженных сил Армении противотанковой ракетой типа «Корнет» съемочной группы Euronews и используемое ею транспортное средство, которая осуществляла профессиональную журналистскую деятельность в освобожденных от оккупации селах Талыш и Суговушан Азербайджана.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Trend,

«Мы расцениваем это нападение Армении как агрессию против свободы слова и профессиональной журналистики. К счастью, ракета не попала в цель, съемочная группа не пострадала. Транспортное средство было повреждено».