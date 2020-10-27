Президент Ильхам Алиев: Если Армения будет продолжать нарушать режим прекращения огня, естественно, мы будем вынуждены отвечать адекватно

БАКУ /Trend/ - Все будет зависеть от того, как поведет себя Армения. Потому что первые два прекращения огня были сорваны именно Арменией. После первого прекращения огня, которое было обусловлено гуманитарными соображениями, Армения нарушила перемирие в течение 24 часов, причем варварским образом, запустив ночью баллистической ракетой по городу Гянджа. В результате первого обстрела погибли 10 человек и было много раненых. Потом они еще раз ударили по Гяндже, опять же ночью. Тогда жертв было больше. Так что мы вынуждены были отвечать.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью итальянскому телеканалу Rai-1.

«Что касается второго перемирия, у нас есть хронология нарушения Арменией перемирия. Буквально через две минуты после назначенного часа перемирия, они его нарушили. Сегодня с 8 часов новое перемирие вступило в силу. Сейчас у нас в Баку 10 часов утра. С 8 часов где-то через 3-4 минуты несколько снарядов было выпущено опять по городу Тертер. Мы на это не реагируем. Мы надеемся, что это была случайность. Но если это будет продолжаться, естественно, мы будем вынуждены отвечать адекватно», - отметил Президент Ильхам Алиев.