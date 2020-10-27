Президент Ильхам Алиев: Если Армения заявит, что принимает базовые принципы, тогда мы очень быстро придем к соглашению

БАКУ /Trend/ - Конструктивный подход должен заключаться в том, что Армения должна публично в лице премьер-министра заявить, что принимает базовые принципы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью итальянскому телеканалу Rai-1, отвечая на вопрос «На каких условиях Вы тогда будете согласны остановить ваши военные действия? Вы неоднократно говорили о необходимости конструктивного подхода со стороны Армении. Каким должен быть конструктивный подход?»

«А базовые принципы предполагают возврат Азербайджану семи районов, расположенных вокруг Нагорно-Карабахской автономной области, и возврат азербайджанских беженцев на территорию Нагорного Карабаха, в том числе в древний азербайджанский город Шуша. Эти подходы в принципе основываются на 4 резолюциях Совета Безопасности ООН, которые требуют практически того же самого. Но когда армянский премьер-министр говорит, что ни одного сантиметра земли нам не отдадут, когда министр обороны Армении заявляет, что Армения начнет новую войну за новые территории, и против нас осуществляется агрессия, конечно, это не конструктивный подход. Он должен сказать, что да, оккупированные территории будут возвращены Азербайджану, да, азербайджанцы вернутся в Нагорный Карабах, в том числе в Шушу, и тогда, конечно же, очень быстро мы придем к соглашению», - сказал глава государства.